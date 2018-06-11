Курс валют на вторник: доллар дешевеет, евро дорожает

Официальный курс НБУ на 12 июня: 100 USD – 2609,1315 гривни; 100 EUR – 3076,1660 гривни; 10 RUR – 4,1851 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2609,1315 (11 июня – 2613,6416)

100 EUR – 3076,1660 (11 июня – 3072,0743)

10 RUR – 4,1851 (11 июня – 4,1706)

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Как сообщал УНИАН, 11 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,08/26,09 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,42/30,44 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0913 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 412 сделок на сумму 270,32 миллиона долларов.