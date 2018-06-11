НБУ ввел новый критерий для отнесения банка к категории проблемных

Теперь регулятор сможет присваивать такой статус за непредставление или несвоевременное представление программы капитализации.

Национальный банк Украины ввел новый критерий для отнесения банка к категории проблемных, и теперь сможет присваивать такой статус за непредоставление или несвоевременное представление программы капитализации, плана реструктуризации, плана финансового оздоровления, план мероприятий по устранению допущенных банком нарушений.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №60, вступающее в силу с 12 июня, такоже регулятор сможет присвоить банку проблемный статус за представление регулятору планов и программ, которые не соответствуют установленным требованиям.

Кроме того, Нацбанк расширил основания для применения меры воздействия к банкам в виде письменного предупреждения, и теперь такие меры будут применяться за несоблюдение требований относительно надзора на консолидированной основе.

Также регулятор уточнил и дополнил требования к планам финансового оздоровления и программ капитализации, которые подаются банками в НБУ. В частности, запланированные банками меры должны содержать сроки постепенного их выполнения и достижения установленных значений нормативов капитала и других показателей.

В случае несоответствия разработанных банком мер установленным требованиям, банк обязан доработать их с обязательным учетом предложений и замечаний Национального банка и повторно подать на согласование в НБУ в течение 15 дней со дня получения соответствующего требования регулятора.

Справка УНИАН. По данным НБУ на 1 апреля, треть работающих в Украине банков нарушают нормативы, в том числе достаточности капитала, краткосрочной ликвидности, максимального риска на одного контрагента, больших кредитных рисков, кредитования связанных лиц, валютной позиции. Некоторые банки нарушают сразу по несколько нормативов.