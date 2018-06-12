«Большая четверка» банков США запретила покупать криптовалюту на свои кредитные карты

Wells Fargo последним из «большей четверки» ввел запрет на покупку криптовалюты.

Wells Fargo вслед за другими крупнейшими банками США запретил использовать свои кредитные карты для покупки криптовалюты, сообщает агентство Блумберг.

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"Запрещая покупку криптовалюты, банк продолжит изучать вопрос по мере развития рынка", — сообщила в электронном письме представитель учреждения Шелли Миллер, слова которой приводит агентство, сообщает Прайм.

Ранее запреты на покупку цифровых валют ввели другие крупные банки: JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, которые вместе с Wells Fargo составляют так называемую "большую четверку" банков США.

Давление на рынок криптовалюты оказывают не только ограничительные меры со стороны финансовых гигантов. Во вторник цена биткоина падала более чем на 6% на сообщениях о взломе южнокорейской криптобиржи.