Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына: доллар вырос после сообщений об успехе переговоров
Американский доллар вырос до максимальных уровней за три недели после сообщений, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали «всеобъемлющий документ» по результатам исторического саммита в Сингапуре.
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Преимущественно позитивно на новости с острова Сентоса отреагировали и фондовые рынки, в частности, японский индекс MSCI вырос на 0,15%, сообщает “Радио Свобода”.
Американский и северокорейский лидеры еще не сообщили подробностей документа. Трамп заявил, что о его содержании расскажет на пресс-конференции, которая запланирована на 10:30 по киевскому времени.
«У нас состоялась историческая встреча... Мир увидит большую перемену», – сказал Ким Чен Ын. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной денуклеаризации Северной Кореи, сказал, что «этот процесс начнется очень быстро».
12 июня состоялись переговоры делегаций США и Северной Кореи с участием лидеров стран. Американский президент заявил, что они прошли «лучше, чем кто-либо мог ожидать».
Перед этим Ким и Трамп провели встречу с глазу на глаз. Лидер США после нее отметил, что ожидает «огромного успеха» в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.