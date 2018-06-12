Только 63% украинцев имеют банковские счета

По информации НБУ, аналогичный показатель в Беларуси составляет 81%.

В Украине банковские счета имеют только 63% граждан, что говорит о все еще низком уровне финансовой инклюзии (доступности финансовых услуг) для украинцев.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая на форуме о финансовой инклюзии Finclusion UA В Киеве.

«В 2011 году 41% взрослого населения Украины имел хотя бы один банковский счет. За шесть лет, то есть, в 2017 году, это показатель вырос и составляет уже 63%», - сказал глава НБУ, ссылаясь на оценки Всемирного банка.

В то же время, он отметил, что этот показатель недостаточный, так как 37% взрослого населения не имеют счетов в финучреждениях.

В качестве примера Смолий привел показатели таких стран, как Армения (48%), Чешская Республика (81%), Венгрия (75%), Беларусь (81%), Австрия (98%), Королевство Нидерланды (100%), Дания (100%), где показатель финансовой инклюзии значительно выше.

Глава НБУ также отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии требуется стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности населения.

«Финансовая инклюзия – путь к будущему росту экономики посредством мобилизации сбережений населения, инвестиций в развитие экономики Украины, а также диверсификацию финансовой системы», - подчеркнул Смолий.