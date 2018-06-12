Отставка Данилюка не повлияет на взаимоотношения Украины с МВФ – глава Нацбанка

По словам Смолия, исполняющая обязанности главы Минфина Оксана Маркарова сможет быть подписантом меморандума с МВФ.

Принятое Верховной Радой решение уволить с занимаемой должности министра финансов Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана не повлияет на взаимоотношения Украины с Международным валютным фондом.

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Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий.

«Международный валютный фонд — это институция, которая работает с государством, государственными институтами, а не конкретными чиновниками. Мы не видим каких-либо рисков в связи с увольнением министра финансов», - сказал он.

По словам Смолия, исполняющая обязанности главы Минфина Оксана Маркарова сможет быть подписантом меморандума с МВФ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Министр на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса назначения своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствует уже в течение двух лет. После этого Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.

Также в СМИ появилась информация, что на заседании было принято постановление, которое переподчиняло Государственную фискальную службу Кабинету министров, а также делающее необязательным согласование с Минфином проектов решений правительства. Постановление так и не было опубликовано, поскольку, по словам Данилюка, нарушало действующее законодательство.