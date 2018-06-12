Смолий о транше МВФ: Мы ожидаем в этом году

По словам главы Нацбанка, в Киев должна приехать миссия Фонда.

Национальный банк Украины ожидает получения следующего транша по программе с Международным валютным фондом в этом году.

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Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий.

«Миссия должна приехать в Киев, поработать. Позднее они будут готовить документы для Совета (директоров МВФ – УНИАН). Дальше – принятие решения. В любом случае это займет определенный период времени. Мы ожидаем, что это будет в этом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Для продолжения сотрудничества с Фондом правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры. Кроме того МВФ проверит, отвечает ли принятый на прошлой неделе закон о создании антикоррупционного с рекомендациям Венецианской комиссии.