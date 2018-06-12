Мars приобрел у фонда Nordic Capital сеть ветеринарных клиник AniCura

Ранее Mars основала венчурный фонд размером $100 млн для поддержки стартапов, оказывающих услуги для животных.

Компания Mars заключила сделку с фондом Nordic Capital по приобретению сети ветеринарных клиник AniCura.

По данным Reuters, сделка оценивается в сумму от $1.18 до $2.36 млрд.

Эта сделка, одна из крупнейших в секторе, для Mars является уже второй за последние две недели. Недавно компания приобрела Linnaeus - британскую ветеринарную компанию у фонда прямых инвестиций Sovereign Capital Partners.

Стремясь расширить свое влияние в секторе продукции для животных и ветеринарных услуг, компания подтверждает стратегию своими действиями. Ранее Mars основала венчурный фонд размером $100 млн для поддержки стартапов, оказывающих услуги для животных. В апреле этого года - приобрела Optigen LLC, компанию-разработчика ДНК-тестов для выявления глазных заболеваний у собак.

AniCura оказывает традиционные ветеринарные услуги, интенсивной терапии и ортопедии, реабилитации и физиотерапии для животных. Предлагает расширенную диагностику, проводит хирургические операции, консультации диетологов и продает соответствующие продукты для домашних питомцев. Сеть охватывает 200 клиник в Нидерландах, Австрии, Германии, Швейцарии и Скандинавских странах. Ее посещает 2 млн. животных в год.

Компания работает в сфере кормов для животных с 1935 года и владеет такими брендами, как Iams, Pedigree и Royal Canin.

«Домашние животные проделали путь в наши сердца и дома, и я знаю насколько они важны в нашей жизни, хотя бы благодаря той радости, которую я и моя семья получаем от нашего Лабрадора, Твикси. Индустрия ветеринарной помощи быстро развивается, и, как семейный бизнес, мы имеем возможность мыслить десятилетиями. Европейский рынок - второй по величине регион в мире по уходу за домашними животными - значительно возрастет в ближайшие годы. Существует прекрасная возможность для удовлетворения растущего спроса путем предоставления высококачественной, постоянной ветеринарной помощи по всей Европе», - говорит Пол Вейраух, президент Mars Petcare.