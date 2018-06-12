В Нацбанке объяснили, зачем Украине кредиты от МВФ

В НБУ отметили, что получение Украиной еще двух траншей МВФ минимизирует риски для макроэкономической и финансовой стабильности.

Получение Украиной еще двух траншей кредита по действующей программе с Международным валютным фондом сведет к минимуму кратко- и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

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Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, представленном в Национальном банке Украины.

«После принятия Закона «О Высшем антикоррупционном суде» появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то кратко- и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму», - говорится в отчете.

В НБУ отметили, что экономика Украины восстанавливается третий год подряд, однако темпы роста ограничены медленным внедрением структурных реформ, которые критически важны как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста.

«Национальный банк рассчитывает, что до осени мы снова войдем в программу с Международным валютным фондом», - сказал в ходе презентации отчета директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Он напомнил, что в краткосрочном периоде ключевым вызовом для Украины является необходимость рефинансировать внешние долги, и без сотрудничества с международными финансовыми организациями наша страна не сможет на выгодных условиях привлекать средства на внешних рынках.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 11 июня. По информации МВФ, Фонд проверит, отвечает ли этот закон рекомендациям Венецианской комиссии.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству требуется привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.