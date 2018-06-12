Отчисления в резервы банков могут стать минимальными за десятилетие - НБУ

Финучреждения уже расчистили балансы и сформировали резервы.

Отчисления в резервы банковского сектора в 2018 году могут стать самыми низкими за последнее десятилетие, поскольку финучреждения расчистили балансы и сформировали резервы.

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Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук в ходе презентации отчета НБУ о финансовой стабильности.

В то же время, он отметил, что на фоне восстановления доходности банковского сектора работа ряда банков остается фактором риска.

В частности, крайне низкую операционную эффективность имеют два государственных банка, а также в зоне риска находятся несколько частных банков.

"Такие банки находятся под усиленным надзором Национального банка", - сказал Ваврищук.