WSJ рассказал о миллионах дочери и зятя Трампа

По некоторым оценкам, стоимость всех принадлежащих им активов достигает почти $800 миллионов.

Всего за год состояние дочери Дональда Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера увеличилось на несколько десятков миллионов долларов.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на переданную изданию финансовую отчетность Белого дома.

Дочь и зять президента США занимают в администрации Трампа посты советников. В связи с этим они обязаны вместе с остальными чиновниками раскрывать сведения о своем состоянии. В финансовой отчетности, данные из которой приводит WSJ, даны оценки верхней и нижней планки оценки состояния Кушнера и Иванки Трамп. Согласно данным издания, общая стоимость активов Иванки и ее мужа к концу 2017 года достигала от 229 миллионов долларов до 786 миллионов долларов. Ранее этот показатель составлял от 203 миллионов долларов до 740 миллионов долларов. Таким образом, за год их доходы, по различным оценкам, составили от 20 миллионов долларов до более чем 40 миллионов долларов.

Как поясняет WSJ, согласно нормам подачи деклараций о доходах, чиновники Белого дома могут подавать оценки своего состояние в широком диапазоне, что и объясняет большой разброс данных.

Основной заработок пары пришелся на разные инвестиционные проекты, сделки от продажи недвижимости в Нью-Джерси. Помимо этого Иванка Трамп получила $289 тыс. за написанную ею книгу "Женщины, которые работают".

Критики Трампа подозревали его дочь и Кушнера в том, что они использовали свои роли в Белом доме в целях обогащения. Однако формально Кушнер покинул должность исполнительного директора в собственной компании, хотя и продолжает оказывать влияние на ее политику.

В прошлом году Кушнер объяснялся с комиссией Роберта Мюллера по возможному вмешательству России в американские выборы, напоминает Guardian. Следователи предполагали, что другие страны могут использовать Кушнера и его бизнес-интересы в своих интересах, чтобы оказывать давление на президента. В частности, было известно, что он встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Однако в итоге свидетельств того, что Кушнер был замешан в каких-то махинациях, обнаружено не было.