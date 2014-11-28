Евро в России из-за падения цен на нефть поднялся выше 62 рублей

К 10.03 мск курс евро на Московской бирже поднялся до 62,031 руб., что почти на 30 копеек выше уровня открытия торгов. Позже курс евро снизился до 61,64 руб., сообщает РБК.

Курс доллара к рублю к 10.03 мск вырос до 49,797 руб, что почти на 70 коп выше уровня открытия торгов. Позже, во время торгов, курс снизился до 49,38 руб.

Индекс ММВБ при открытии упал до 1519.48, однако к 10.22 мск поднялся до 1536.41. Индекс РТС также при открытии снизился до 969.9, позже он скорректировался к 985.0.

Евро преодолел психологически важную отметку в 60 руб. накануне, 27 ноября. На максимуме он достигал уровня 60,22 руб., что было почти на рубль выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс доллара вечером составлял 48,08 руб., что было почти на 70 коп. выше уровня закрытия предыдущего дня.

Читайте такжеВ Москве признали, что нефть в ближайшие годы будет стоить ниже $80 Снижение курса рубля связывают с новостями о том, что ОПЕК приняла решение не снижать объемы добычи нефти. Вслед за этим решением цена на нефть снизилась ниже $71,52 за баррель, впервые с сентября 2010 года.

Опрошенные РБК эксперты, спрогнозировали дальнейшее падение цен на нефть и ослабление рубля.