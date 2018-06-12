Украинский экспорт в Чехию в первом квартале вырос на треть

По сравнению с прошлым годом украинский экспорт в Чехию расширился на 209 товарных позиций, которые принесли 12 миллионов долларов.

Украинский экспорт в Чехию в первом квартале текущего года вырос на 32%, или на 53,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 217,7 миллиона долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В министерстве отметили, что по сравнению с прошлым годом украинский экспорт в Чехию расширился на 209 товарных позиций, которые принесли 12 миллионов долларов.

Согласно сообщению, Украина и Чехия сегодня проводят заседание межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, целью которой является налаживание двухсторонней кооперации.

Справка УНИАН. В 2017 году 40,2% украинского экспорта в Чехию составили руды, шлаки и зола, 22,5% - электрические машины, 7,8% - черные металлы, 4,1% - древесина и изделия из нее, 3,8% - минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки.