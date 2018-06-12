Нацбанк упростит обмен валют

Банки и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тысяч гривень.

Национальный банк Украины упростит проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

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Об этом сообщается на сайте НБУ, со ссылкой на внесенные Правлением регулятора изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

В частности, Центробанк упрощает оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют. До сих пор банки должны были оформлять две бумажные версии квитанции об осуществлении такой операции - один для клиента, один для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Соответственно банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме. Также по соглашению клиента банк будет иметь возможность не оформлять клиенту бумажный документ.

В свою очередь, другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций (РРО). В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом - документом, который печатается РРО.

Согласно нововведениям НБУ, банки и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тысяч гривень.

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Кроме того, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

В сообщении отмечается, что изменения вступают в силу с 1 июля 2018 года. Для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлено шестимесячный переходный период.

Как сообщал УНИАН, с начала года – за январь-май - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 миллионов долларов.