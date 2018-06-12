Курсы валют от НБУ: 13 июня доллар подешевеет, евро подорожает

Официальный курс НБУ на 13 июня: 100 USD – 2608,7490 гривни; 100 EUR – 3075.1933 гривни; 10 RUR – 4,1845 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2608,7490 (12 июня – 2609,1315)

100 EUR – 3075,1933 (12 июня – 3076,1660)

10 RUR – 4,1845 (12 июня – 4,1851)

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Как сообщал УНИАН, 12 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,09/26,10 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,42/30,44 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4189/0,4195 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0875 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 456 сделок на сумму 287,7 миллиона долларов.