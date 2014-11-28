НБУ не нравится, как банки используют купленные доллары - сокращает продажу на аукционах

Об этом говорится в письме регулятора банкам № 24-011/70580.

«Опыт проведения аукционов свидетельствует, что значительное количество банков продолжают рассматривать ежедневные аукционы НБУ не как инструмент помощи функционированию рыночного механизма, а как источник удовлетворения спроса на иностранную валюту», - говорится в письме.

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Также в нем сообщается, что регулятор принял решение сократить объем продаваемой на аукционе валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл.

«Для уменьшения влияния на процесс определения рыночного равновесного курса намерений некоторых банков приобрести валюту на аукционах Национальный банк, начиная с 28 ноября 2014 года, уменьшает объем валюты, который предлагается для продажи на аукционах, до 3 миллионов долларов ежедневно», - говорится в письме.

Регулятор подчеркивает, что банки должны ответственно относиться к подаче заявок, указывая в них справедливый курс, а не стремясь как можно дешевле купить валюту в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.