Гривня на межбанке сегодня резко укрепилась

В пятницу, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 11:16 выросли до 14,99/15,27 против 15,15/15,45 на закрытии торгов в четверг, 27 ноября.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро на указанный момент времени поднялись до 18,65/19,01 против 18,91/19,29 на вчерашнем закрытии.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю повысились до 0,30/0,30 против 0,31/0,32 вчера вечером.

Как сообщал УНИАН, сегодня к 10.03 мск курс евро на Московской бирже поднялся до 62,031 руб., что почти на 30 копеек выше уровня открытия торгов. Позже курс евро снизился до 61,64 руб.

Читайте такжеРоссийский фондовый рынок рухнул из-за обвала рубля и цен на нефтьКурс доллара к рублю к 10.03 мск вырос до 49,797 руб, что почти на 70 коп. выше уровня открытия торгов. Позже во время торгов курс снизился до 49,38 руб.

Сегодняшний обвал рубля связан с вчерашним решением ОПЕК не снижать уровень добычи нефти, из-за чего цены на нее продолжат падать. Бюджет России сильно зависит от нефти.