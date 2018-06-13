В Евросоюзе будут голосовать за выделение нового транша Украине

Если евродепутаты проголосуют, то Украина получит транш двумя частями по 500 миллионов евро в течение 2,5 лет.

Депутаты Европарламента 13 июня будут голосовать за выделение Украине нового транша макрофинансирования. Если ЕП поддержит выделение средств, то Украина может получить 1 миллиард евро. Читайте такжеУкраина может получить пятый транш МВФ к осени - глава НБУ Об этом сообщает ZN.ua. Согласно процедуре, документ о финансовой поддержке Украины должен быть утвержден Советом ЕС. Напомним, что в Брюсселе требуют от Киева проведения ряда реформ. Если ЕС посчитает условия выполнеными, то, как ожидается, Украина получит транш двумя частями по 500 миллионов евро в течение 2,5 лет. Как сообщал УНИАН, ранее Европарламенте в комитете по иностранным делам 16 мая проголосовали за предоставление макрофинансирования Украине, общая сумма которого составляет 1 миллиард евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter