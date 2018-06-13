Хакеры осуществили кибератаку на 6 миллионов платежных карт в Великобритании

Из-за этого около 105 тысяч карт, изготовленных за пределами Евросоюза, находятся в опасности.

В Великобритании хакеры осуществили кибератаку на почти шесть миллионов платежных карточек покупателей.

Читайте такжеВ Британии заявили о невозможности полной защиты от киберугроз

Об этом сообщила компания Dixons Carphone Plc, сообщает ТСН.uа.

Киберпреступники нарушили защиту около 1,2 миллиона записей с персональными данными, в частности именами, адресами, электронными письмами. Атака охватила сеть магазинов Currys PC World и Dixons Travel.

Однако в компании заявляют, что пока никаких доказанных случаев мошенничества с персональными данными не зафиксировано. Около 5,8 миллиона карт, которые подверглись атаке, имеют защиту в виде чипов и ПИН-кодов. В них не заложены персональные данные и личные коды идентификации.

Около 105 тысяч карт, изготовленных за пределами Евросоюза, находятся в опасности.

Как сообщал УНИАН, хакеры, работающие на правительство КНР, получили доступ к компьютерным сетям компании-подрядчика ВМС США и заполучили значительный объем информации.