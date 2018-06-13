Дефицит госбюджета может превысить плановые 2,5% ВВП - Нацбанк

По мнению регулятора, для достижения запланированного дефицита следует жестко контролировать расходы.

Национальный банк отмечает существенные риски превышения дефицита государственного бюджета Украины в 2018 году над запланированным и соответствующим требованиям программы с Международным валютным фондом уровнем в 2,5% ВВП.

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Как говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, для достижения запланированного дефицита следует жестко контролировать расходы, а также может потребоваться корректировка слишком оптимистичных показателей доходов и расходов госбюджета.

В отчете отмечается, что доходная часть бюджета растет медленнее из-за недопоступления налогов с ввезенных товаров и услуг, акцизов с произведенных в Украине товаров, рентных платежей и прибыли НБУ, тогда как расходы могут вырасти более высокими темпами.

"Чтобы выполнить показатели бюджета, правительство, вероятно, прибегнет к экономии на капитальных расходах и жесткому контролю за трансфертами. В этом направлении уже предприняты первые шаги: с 1 мая изменены правила оформления жилищных субсидий, чтобы снизить количество злоупотреблений с получением государственной помощи и повысить ее адресность", - считают в НБУ.

В то же время, регулятор отмечает, что после роста цены на газ для бытовых потребителей, от чего зависит предоставление Украине следующего транша кредита МВФ и финансовая устойчивость НАК "Нафтогаз Украины", численность получателей социальной помощи может снова вырасти.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета в январе-мае составили 369,697 миллиарда гривень, что на 0,6% ниже плана на этот период.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.