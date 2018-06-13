Нацбанк назвал лучшую монету года (фото)

Монета "Колесо жизни" победила в номинации "Уникальное идейное решение" вместе с монетой "К 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов".

Серебряная монета "Колесо жизни" номиналом 10 гривень стала победителем ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" среди монет, официально введенных в обращение Национальным банком.

Читайте такжеНацбанк вводит в обращение монету, посвященную копанию картошки (фото)

Как сообщается на сайте НБУ, также эта монета стала победителем в номинации "Уникальное идейное решение" вместе с монетой "К 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов" из нейзильбера номиналом 5 гривень.

В номинации "Лучшее художественное решение" победила монета "Косовская роспись" из серебра номиналом 10 гривень и нейзильбера номиналом 5 гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году реализовал более 1,2 миллиона памятных монет на общую сумму 106,2 миллиона гривень, в том числе 830 монет из золота, 47,3 тысячи монет из серебра и 1,2 миллиона монет из нейзильбера.

За этот период НБУ ввел в обращение 47 памятных монет, в том числе 11 серебряных, 9 биметаллических, 27 из нейзильбера, а также выпустил 4 памятные медали.