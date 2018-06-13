Кабмин разрешил использовать планшеты и смартфоны вместо кассовых аппаратов

Принятое решение позволит бизнесу сэкономить около 2 миллиардов гривень на покупке кассовых аппаратов и ежемесячной плате за их использование.

Правительство упростило осуществление предпринимателями регистрации операций расчетов, в частности, теперь предприниматели смогут осуществлять регистрацию расчётов с помощью мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других средств коммуникации.

Читайте такжеМинэкономразвития посчитало, сколько у предпринимателей в Украине кассовых аппаратов

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания отметил, что ранее предприниматели должны были покупать дорогостоящее оборудование и ежемесячно вносить плату за осуществление таких операций.

"Представьте себе - это все монопольная история, "решалы" закрепили за собой право: продают по 20 тысяч грн аппарат, государство штрафует, если его нет, и еще и за каждый аппарат 200 гривень в месяц платить. Вот за такие вещи не уважают государство", - сказал премьер.

Он отметил, что принятое решение позволит бизнесу сэкономить около 2 миллиарда гривень на этих дополнительных оплатах.

"Это же не бизнес - продавать кассовые аппараты. Это была монополия, чтобы бизнес посадить на иголку, сейчас наша система дает возможность отказаться от кассовых аппаратов. Это освобождение от кассоаппаратного рабства", - сказал премьер.