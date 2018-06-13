Кабмин хочет изменить закон «маски-шоу стоп»

По словам Гройсмана, правительство хочет усилить ответственность недобросовестных правоохранителей.

Кабинет министров Украины сегодня одобрит и направит на рассмотрение парламента изменения в закон «Маски-шоу стоп», которые призваны усилить ответственность правоохранителей за злоупотребления с целью давления на бизнес.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Сегодня мы будем просить парламент одобрить изменения в закон «Маски-шоу стоп», которые усиливают ответственность... Они думают, что они будут жить вечно, что предприниматели им простят. Я неоднократно говорил - я не уважаю тех, кто давит на бизнес», - сказал премьер.

По словам премьера, в некоторых регионах Украины 70-80% решений судов по представлению правоохранительных органов о проведении процессуальных процедур принимаются с нарушением норм закона «Маски-шоу стоп».

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко, презентовавший законодательные изменения, подчеркнул, что в случае их одобрения парламентом персональная ответственность правоохранителей за неправомерные действия будет усилена.

«Это персональная ответственность правоохранителя, который допустил нарушение прав предпринимателя», - сказал министр.

По его словам, предприниматели будут иметь возможность подать жалобу на действия конкретного правоохранителя в суд, который может назначить служебную проверку и в случае выявления нарушений притянуть его к дисциплинарной и материальной ответственности. При этом период времени, в рамках которого бизнес может требовать возмещения убытков, причиненных правоохранительными органами в результате неправомерных действий, предлагается сделать бессрочным (сейчас - 6 месяцев).

Кроме того, правоохранители применяют схему обхода нормы закона «Маски-шоу стоп», которая запрещает повторно открывать криминальное дело повторно по той же фабуле, просто технически меняя в ней несколько слов. Предложенные изменения позволят бизнесу оспорить повторное открытие в суде, который сможет закрыть такое дело.

Впоследствии правительство одобрило проекты законодательных изменений и направило их на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют «Маски-шоу стоп». Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. В законе сказано, что нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Министерство юстиции Украины предложило Кабинету министров принять постановление, которое предполагает создание Комиссии по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях.