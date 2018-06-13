Гройсман: «крысы» в правоохранительных органах продолжают вредить экономике

Премьер-министр заявляет о необходимости полной очистки всех правоохранительных органов для устранения давления на бизнес.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о необходимости очистки всех правоохранительных органов, включая как Государственную фискальную службу и Национальную полицию, так и Генеральную прокуратуру, а также Службу безопасности Украины, для устранения давления на бизнес.

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«Я готов вычищать систему Государственной фискальной службы, я готов вычищать полностью систему Национальной полиции, и я уверен, что это полностью отвечает позиции министра внутренних дел, руководителя Национальной полиции. Но также нужно вычищать прокуратуру, вычищать Службу безопасности Украины, то, что касается экономики, другие правоохранительные органы, которые ходят и занимаются давлением на экономику», - сказал премьер.

По его словам, «крысы» в правоохранительных органах продолжают вредить экономике, несмотря на две революции и войну.

«Это вопрос морального толка, абсолютно морального. Две революции в стране, люди погибли на Майдане совсем за другую страну. Люди сегодня, наши воины, воюют на восточной границе нашего государства. А в тылу заводятся крысы. Крысы, которые являются сами инициаторами всех тех схем. И поэтому я считаю, что пришло время для чистки правоохранительной системы. Я считаю, что за каждого из них (недобросовестных правоохранителей - УНИАН) должны нести ответственность те, кто их назначал», - подчеркнул премьер.

При этом глава правительства особо подчеркнул, что его заявление не является частью предвыборной программы перед следующими парламентскими выборами.

«Это даже не планировалось. Я умею делать сюрпризы», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил и направил в парламент изменения в закон «Маски-шоу стоп», которые призваны усилить ответственность правоохранителей за злоупотребления с целью давления на бизнес.

Изменения предусматривают, что предприниматели будут иметь возможность подать жалобу на действия конкретного правоохранителя в суд, который может назначить служебную проверку и в случае выявления нарушений притянуть его к дисциплинарной и материальной ответственности. При этом период времени, в рамках которого бизнес может требовать возмещение убытков правоохранительными органами в результате неправомерных действий, предлагается сделать бессрочным (сейчас - 6 месяцев).

Кроме того, правоохранители применяют схему обхода нормы закона «Маски-шоу стоп», которая запрещает повторно открывать криминальное дело повторно по той же фабуле, просто технически меняя в ней несколько слов. Предложенные изменения позволят бизнесу оспорить повторное открытие в суде, который сможет закрыть такое дело.

7 декабря прошлого года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют «Маски-шоу стоп». Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. В законе сказано, что нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Министерство юстиции Украины предложило Кабинету министров принять постановление, которое предполагает создание Комиссии по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях.