Европейский Союз до конца декабря предоставит Украине порядка 500 млн евро макрофинансовой помощи в рамках выполнения ранее согласованной программы финансовой помощи нашей стране общим объемом 1,7 млрд долл., сказал журналистам аврокомиссар по вопросам расширения политики соседства Йоханесс Хан.

«Евросоюз в декабре предоставит Украине 500 млн евро», - сказал Хан, отметив, что помимо этого будут реализованы проекты финансирования экономики Украины по линии ЕБРР.

Также Хан напомнил, что Европейский Союз принял решение выделить 55 млн евро на поддержку децентрализации и реформ региональной политики в Украине.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами страны – Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

В сентябре президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в октябре ЕС может предоставить Украине еще 760 млн евро в рамках утвержденной макрофинансовой помощи общим объемом 1,6 млрд евро.