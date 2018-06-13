Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро

Первый транш может быть выплачен уже в сентябре.

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о выделении Украине нового четвертого пакета макрофинансовой помощи, размер которой составляет 1 миллиард евро.

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Соответствующее голосование за законодательную резолюцию состоялось сегодня на заседании ЕП в Страсбурге, которое транслировалось на сайте Европарламента.

Большинство евродепутатов поддержали это решение. В частности, "за" проголосовало 527 депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность за такое решение членам Европейского парламента на своей странице в Twitter.

"Я благодарен всем друзьям Украины в Европейском парламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины. Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ. Ожидаю быстрого принятия окончательного решения Европейским советом", - отметил глава государства.

Кроме того, благодарность европейским партнерам выразил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 13 июня во время дебатов в Европарламенте вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис озвучил требования к Украине относительно предоставления новой макрофинансовой помощи. Он заявил, что четвертая программа макрофинансовой помощи будет связана с выполнением Украиной ряда требований.

"Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия согласилась по инициативе ЕП добавить совместное заявление до законодательного решения", - подчеркнул Домбровскис.

В этой связи он обратил внимание на то, что в совместном заявлении говорится о политические предпосылки с требованием к Украины придерживаться демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы, верховенства права, гарантий уважения прав человека.

"Во-вторых, заявление дает четко понять, что борьба против коррупции будет занимать центральное место в политических условиях меморандума взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной в этой операции по предоставлению макрофинансовой помощи", - заявил Домбровскис.

Также, по его словам, будут учтены требования по борьбе с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.

"Непосредственно невыполненные антикоррупционные условия из предыдущей программы макрофинансовой поддержки должны быть воплощенными. Этими условиями было положено начало системы проверки декларирования активов и проверка данных бенефициарного владения компаний", - пояснил он.

Домбровскис отметил, что вместе с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ганом поднимали вопрос отмены требования подавать декларации активистами, которые борются с коррупцией.

"Это остается насущным вопросом, который должен быть решен, так же как реформа Центральной избирательной комиссии", - уточнил Домбровскис.