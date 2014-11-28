Экс-регионалы предлагают уволить Гонтареву

Народные депутаты Дмитрий Святаш и Валерий Писаренко (оба внефракционные) зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об обращении к президенту Украины Петру Порошенко об освобождении от должности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой (№ 1055).

В настоящее время текст проекта постановления на сайте парламента не обнародован.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 июня поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Нацбанка и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.

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10 ноября в эфире канала «1+1» глава Нацбанка Гонтарева опровергает информацию о ее намерении уйти в отставку.

«Я близка к отставке не была. Меня президент предложил на эту позицию. Если мне президент предложит с этой позиции уйти, то сопротивляться я не буду», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о том, насколько она близка к тому, чтобы уйти в отставку по собственному желанию.