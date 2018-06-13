Нацбанк продлил валютные ограничения для бизнеса

Нацбанк сохранил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами. Действие соответствующей нормы продлевается до 13 декабря.

Национальный банк сохранил требование по обязательной продаже 50% поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц для обеспечения финансовой стабильности в Украине.

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Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №65, действие соответствующей нормы продлевается до 13 декабря 2018 года включительно.

«Правление Национального банка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержки стабильности на валютном рынке», - отмечается в сообщении.

Ранее, в марте текущего года, в НБУ заявляли, что регулятор отменит требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки при условии дальнейшего пополнения международных резервов и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Будущее отношений Украины с МВФ пока остается неопределенным, поскольку, помимо принятия закона о создании антикоррупционного суда, для очередного пересмотра программы с Фондом и получения следующего транша правительству необходимо решить вопросы пересмотра цен на газ и сбалансированности государственного бюджета.

При этом, согласно отчету НБУ о финансовой стабильности, погашение и обслуживание внешнего долга начинает давить на международные резервы, которые за первые пять месяцев 2018 года сократились на 3,7% - до 18,1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в декабре 2017 года продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортеров до 13 июня 2018 года.

С 3 марта 2018 года регулятор расширил перечень валютных поступлений бизнеса, освобожденных от обязательной продажи 50% на межбанковском валютном рынке, включив в этот перечень средства, полученные компанией-резидентом в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования существующего долга.