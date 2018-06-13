Дело “налоговиков Януковича”: ГПУ завершила расследование о хищении 3 миллиардов

Указанные лица входили в состав преступной группы, в которой был и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила специальное досудебное расследование уголовного производства по подозрению шести бывших должностных лиц налоговых органов в завладении 3,1 млрд грн бюджетных средств.

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Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

Указанные лица подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (участие в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности).

«Расследованием установлено, что подозреваемые в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, в состав которой входил в том числе бывший министр доходов и сборов Украины, занимая руководящие должности в органах налоговой службы, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладели средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий», - говорится в сообщении.

Разрешение суда на осуществление специального предварительного расследования получено 17 мая 2018 года.

«В настоящее время стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины, и после этого обвинительный акт в отношении указанных подозреваемых будет передан в суд», - отметили в ГПУ.

По данным ведомства, всего по схеме незаконного возмещения из госбюджета НДС было 16 подозреваемых из числа должностных лиц налоговых органов. В настоящее время в отношении трех лиц вынесены обвинительные приговоры суда, в отношении шести - обвинительные акты находятся на рассмотрении в суде, в отношении еще семи подозреваемых, в том числе Клименко, досудебное расследование завершено и выполняются требования ст. 290 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 марта пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил о завершении досудебного следствия по делу Клименко о нанесении ущерба государству в сумме 104 млрд грн.