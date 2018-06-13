Чистые международные резервы НБУ выросли до $7 миллиардов

16:37, 13 июня 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 4,2%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 июня 2018 года составили 18,120 млрд долл., что на 2,5% ниже показателя на начало года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.

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Теги: #Нацбанк#резервы