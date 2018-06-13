Чистые международные резервы НБУ выросли до $7 миллиардов
16:37, 13 июня 2018Финансы
127 0
Текущий уровень резервов выше показателя на начало года на 4,2%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины в мае 2018 года выросли на 3,8% - до 6,955 млрд долл.
Читайте такжеНацбанк с начала года пополнил резервы на $1,2 миллиарда
Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 4,2%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 июня 2018 года составили 18,120 млрд долл., что на 2,5% ниже показателя на начало года.
Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter