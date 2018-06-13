В Украине стало больше денег в обращении

Денежная масса в Украине в мае выросла на 0,5% - до 1,2 трлн грн.

Объем денежной массы (агрегат М3 - совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине за май этого года вырос на 0,5% – до 1,198 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной массы сократился на 0,9%.

Согласно приведенным данным, денежная база (совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями) сократилась на 1,2% в мае, но при этом выросла на 2% с начала года - до 407,233 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% - до 399,057 млрд грн, денежной массы - на 9,5%, до 1,208 трлн грн.