Долг Украины может превысить триллион гривень

13:50, 28 ноября 2014
Финансы
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Хотя темп осуществления заимствований и замедлился, девальвация гривни будет увеличивать размер долга.

Падіння гривні призводить до зростання держборгу / Фото УНІАН

В октябре долг Украины уменьшился на 16,7 млрд грн, или на 1,1% ВВП. Это произошло за счет того, что НАК «Нафтогаз Украины» осуществила погашение внешних облигаций. Однако уже скоро долг превысит 1 трлн грн, сообщается на сайте проекта "Ціна держави".

За октябрь текущего года долг Украины уменьшился на 16,7 млрд грн, или на 1,1% ВВП. По состоянию на 31 октября его размер составил 945,3 млрд грн, или 63,7% ВВП.

© Ціна держави

1 октября НАК «Нафтогаз Украины» осуществила погашение внешних облигаций в сумме 1,6 млрд долл. (20,7 млрд грн). Обязательства были гарантированы государством. То есть гарантированный государством внешний долг уменьшился на эту заметную сумму.

Внешних займов в октябре Украина не получала. В сентябре было получено 1,4 млрд долл. от МВФ и 0,5 млрд долл. от Всемирного банка, а в ноябре - 0,3 млрд евро от ЕС.

Выпуск внутренних облигаций для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” в октябре также не осуществлялся. В августе-сентябре текущего года с этой целью Минфин осуществил выпуск облигаций на сумму 72,6 млрд грн.

Однако на этот раз Минфин начал выпускать внутренние облигации с целью предоставления кредита Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В октябре был осуществлен выпуск на 1,0 млрд грн (всего Кабмин утвердил 10,1 млрд грн).

Официальный курс гривни на 30 сентября и 31 октября был одинаковым (12,95 грн). То есть валютный фактор роли не сыграл.

Вряд ли третий и четвертый транши МВФ (2,8 млрд долл.) успеют поступить в Украину до конца 2014 г. Миссия Фонда работала в Киеве с 11 по 25 ноября, но это был только начальный раунд. Дискуссия продолжится после формирования правительства.

Читайте такжеМВФ продолжит работать с Украиной после формирования нового правительстваТакая же ситуация и с ЕС и Всемирным банком. Следующие транши от них (соответственно 0,5 млд евро и 0,5 млрд долл.) задерживаются. Вероятно, они ожидают приговора МВФ.

Хотя темп осуществления заимствований и замедлился, девальвация гривни будет увеличивать размер долга, 54,6% сейчас - в иностранной валюте. По состоянию на 27 ноября текущего года официальный курс гривни составляет 14,97 грн. Это означает, что уже скоро долг превысит 1,0 трлн грн.

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