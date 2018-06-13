Гривня стала лидером по темпам укрепления к доллару - Bloomberg

В 2018 году нацвалюта укрепилась по отношению к доллару на 7,6%.

Украинская гривня возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару с начала 2018 года.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в этом году гривня выросла на 7,6% по отношению к доллару, опередив грузинский лари и колумбийский песо.

Агентство отмечает, что у Украины, которая входит в пятерку наиболее уязвимых развивающихся рынков, есть ряд проблем. В частности, у нее низкий объем золотовалютных резервов, высокий уровень коррупции и большой государственный долг.

Как пишет Bloomberg, держать под контролем государственные финансы помогла программа сотрудничества с Международным валютным фондом, предоставление очередного транша в рамках которой сейчас задерживается.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу в мае укрепилась к доллару на 0,5%, в январе-мае - на 0,7%.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл.

Согласно данным опроса НБУ в первом квартале 2018 года, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.