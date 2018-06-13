Курс гривни от Нацбанка: доллар в четверг подорожает, евро подешевеет

Официальный курс НБУ на 14 июня: 100 USD – 2612.4210 грн; 100 EUR – 3073.2521 грн; 10 RUR – 4.1391 грн

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2612.4210 (13 июня – 2608.7490)

100 EUR – 3073.2521 (13 июня – 3075.1933)

10 RUR – 4.1391 (13 июня – 4.1845)

В среду, 13 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,16 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,76/30,78 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1242 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 494 сделки на сумму 308,24 млн долл.