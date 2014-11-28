Нацбанк продал сегодня банкам $3 миллиона по 14,99 грн

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона - 3 млн долл., средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 14,9975 грн за 1 доллар США», - говорится в сообщении.

Напомним, с 28 ноября Нацбанк сократил объем предлагаемой валюты на аукционе с 5 млн грн до 3 млн грн.

Читайте такжеНБУ не нравится, как банки используют купленные доллары - сокращает продажу на аукционах

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 15,1 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 14,9742 грн за 1 доллар.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 27 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 14,9567 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.