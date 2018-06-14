Украинские банки сократили долги перед НБУ

С начала года объем задолженности банков сократился на 13,9%.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 июня 2018 года составил 59,129 млрд грн, что на 1,4% ниже показателя на 1 мая.

Читайте такжеНацбанк подсчитал депозиты украинцев

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 13,9%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ в мае вырос на 14,6% - до 69,563 млрд грн, что на 3,5% выше показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования за 2017 год сократился на 7,9% - до 68,891 млрд грн на 1 января 2018 года.