Федеральная резервная система США второй раз за год повысила ключевую ставку
По итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США 13 июня приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 1,75–2%.
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В своем сообщении FOMC пишет, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет. «Комитет считает, что дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ключевой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, высоким показателям занятости и инфляции в районе таргета в 2%», — заявил FOMC, передает РБК.
Комитет отмечает, что при определении сроков и размера будущих корректировок целевого диапазона будут оцениваться «реализованные и ожидаемые экономические условия относительно цели максимальной занятости и двухпроцентной инфляции». Оценку FOMC будет проводить, опираясь на данные по рынку труда, показатели инфляционного давления и инфляционные ожидания, а также на данные о финансовых и международных событиях.
По сравнению с мартовским заседанием ФРС улучшила прогноз по росту ВВП по итогам года (2,8 против 2,7%), уровню безработицы (3,6 против 3,8%), а также увеличила прогноз по инфляции (с 1,9 в марте до 2,1%).
Это второе в 2018 году повышение ключевой ставки — предыдущее произошло в марте, тогда ставка также была повышена на 0,25 п.п. С начала цикла ужесточения монетарной политики США в декабре 2015 года ставка повышается уже в седьмой раз.
На майском заседании FOMC ставка осталась без изменений, однако протокол заседания комиссии почти не оставлял сомнений в том, что ставка вновь будет повышена в ближайшее время. «Большинство участников (членов FOMC) сочли, что, если поступающая информация в целом подтвердит их текущие экономические прогнозы, будет уместно, чтобы FOMC в скором времени сделал еще один шаг по ужесточению политики», — говорилось в протоколе.
Основная интрига нынешнего заседания FOMC в том, какие сигналы даст рынку комитет по поводу того, сколько еще будет повышений ключевой ставки в 2018 году — одно или два (до конца года FOMC проведет еще четыре заседания, посвященных ставке). В марте «точечная диаграмма», которая отражала прогнозы каждого участника совещания FOMC относительно изменений процентных ставок, показывала — за три и четыре повышения ставки по итогам 2018 года выступают равное число чиновников (по шесть).
На этот раз «точечная диаграмма» показала, что сторонников более жесткой монетарной политики оказалось больше. С прогнозом о четырехкратном повышении ставки по итогам 2018 года высказались семь участников совещания FOMC и пять — в пользу трехкратного.