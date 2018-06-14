Федеральная резервная система США второй раз за год повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку с 1,5–1,75 до 1,75–2%.

По итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США 13 июня приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 1,75–2%.

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В своем сообщении FOMC пишет, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет. «Комитет считает, что дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ключевой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, высоким показателям занятости и инфляции в районе таргета в 2%», — заявил FOMC, передает РБК.

Комитет отмечает, что при определении сроков и размера будущих корректировок целевого диапазона будут оцениваться «реализованные и ожидаемые экономические условия относительно цели максимальной занятости и двухпроцентной инфляции». Оценку FOMC будет проводить, опираясь на данные по рынку труда, показатели инфляционного давления и инфляционные ожидания, а также на данные о финансовых и международных событиях.

По сравнению с мартовским заседанием ФРС улучшила прогноз по росту ВВП по итогам года (2,8 против 2,7%), уровню безработицы (3,6 против 3,8%), а также увеличила прогноз по инфляции (с 1,9 в марте до 2,1%).

Это второе в 2018 году повышение клю​чевой ставки — предыдущее произошло в марте, тогда ставка также была повышена на 0,25 п.п. С начала цикла ужесточения монетарной политики США в декабре 2015 года ставка повышается уже в седьмой раз.

На майском заседании FOMC ставка осталась без изменений, однако протокол заседания комиссии почти не оставлял сомнений в том, что ставка вновь будет повышена в ближайшее время. «Большинство участников (членов FOMC) сочли, что, если поступающая информация в целом подтвердит их текущие экономические прогнозы, будет уместно, чтобы FOMC в скором времени сделал еще один шаг по ужесточению политики», — говорилось в протоколе.

Основная интрига нынешнего заседания FOMC в том, какие сигналы даст рынку комитет по поводу того, сколько еще будет повышений ключевой ставки в 2018 году — одно или два (до конца года FOMC проведет еще четыре заседания, посвященных ставке). В марте «точечная диаграмма», которая отражала прогнозы каждого участника совещания FOMC относительно изменений процентных ставок, показывала — за три и четыре повышения ставки по итогам 2018 года выступают равное число чиновников (по шесть).

На этот раз «точечная диаграмма» показала, что сторонников более жесткой монетарной политики оказалось больше. С прогнозом о четырехкратном повышении ставки по итогам 2018 года высказались семь участников совещания FOMC и пять — в пользу трехкратного.