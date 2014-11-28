Еврокомиссар: Украине нужны не доноры, а инвесторы

Проведение конференции доноров в 2015 году зависит от внедрения «дорожной карты» реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

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«Что касается конкретной даты, то нам необходимо увидеть сначала соответствующую «дорожную карту» реформ, и не только «дорожную карту», но также и результаты, достигнутые в реализации этой карты, чтобы не было ощущения, что мы только говорим об определенных сроках. Как только мы получим соответствующие заверения и увидим такие результаты, мы с нашей стороны можем двигаться достаточно быстро. Не имеет значения, на когда может быть запланирована такая конференция - на январь или на февраль. Мы готовы быстро это сделать», - сказал Хан.

При этом он отметил, что в этом случае скорость проведения донорской конференции зависит от украинского правительства. «И это является, если хотите, частью, так сказать, методологии «кнута и пряника», - добавил Хан.

«Когда мы говорим о донорах, то мы говорим только о расходовании денег без возврата. А если речь идет об инвестициях, то в этом случае речь идет о том, что есть возможность возврата этих средств, и есть ощущение того, что эти средства не являются просто потраченными», - сказал Хан.

Как отметил еврокомиссар, когда он говорит о возврате средств, он имеет в виду не только денежную компенсацию, но и повышение финансового уровня жизни людей и уменьшение «утечки мозгов» из Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Европе считают, что к 2020 году Украина сможет претендовать на членство в ЕС.