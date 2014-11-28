Дефицит бюджета за десять месяцев вырос до почти 54 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2014 года составил 53,777 млрд гривень, что соответствует 60,9% годового планового показателя», - говорится в сообщении.

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По информации Минфина, сводный бюджет за январь-октябрь выполнен с дефицитом 46,158 млрд грн, что на 9,064 млрд грн, или на 24,44% больше дефицита за аналогичный период 2013 года.

Доходы госбюджета в январе-октябре составили 289,473 млрд грн, что на 10,795 млрд грн, или на 3,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы сводного бюджета за этот период составили 370 млрд грн, что на 7,481 млрд грн, или на 2,1% больше, чем годом ранее. В общий фонд госбюджета за январь-октябрь поступило 253,007 млрд грн, и, таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 11,627 млрд грн, или на 4,8%.

Кассовые расходы госбюджета в январе-октябре составили 340,640 млрд грн, что на 22,338 млрд грн, или на 7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы сводного бюджета за этот период составили 413,506 млрд грн, что на 15,138 млрд грн, или на 3,8% больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в январе-октябре составили 294,687 млрд грн, и таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,755 млрд грн, или на 3,1%.

Также сообщается, что в январе-октябре погашение основной суммы долга госбюджета составило 77,769 млрд грн, в том числе внутреннего долга – 50,005 млрд грн, внешнего – 27,764 млрд грн. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 129,624 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке – 50,888 млрд грн, из внешних источников – 78,736 млрд грн.

Поступления от приватизации государственного имущества в январе-октябре составили 59,9 млн грн.

Минфин отмечает, что данные за январь-октябрь 2014 года и аналогичные показатели предыдущего года не являются полностью сопоставимыми, поскольку официальная отчетность Государственной казначейской службы Украины по выполнению госбюджета включает показатели по АР Крым и Севастополю по состоянию на 1 апреля 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2014 года составил 40,127 млрд грн, что на 4,918 млрд грн, или на 13,97%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Дефицит госбюджета в январе-августе 2014 года составил 35,205 млрд грн, что на 451,6 млн грн, или на 1,3%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которым доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы – 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга – 806,962 млрд грн.