Только рублем: в российских портах могут запретить платить валютой

Новые нормы начнут действовать не ранее 1 января 2025 года для российских юрлиц, имеющих на 1 января 2018 года обязательства в иностранной валюте.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий расплачиваться за услуги в российских морпортах только в рублях.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах РФ, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц, отмечается в пояснительной записке к проекту", - говорится в сообщении.

В этой связи вводится норма, по которой цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях. Одновременно вводится требование о том, что установление цен в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морском порту допускается только в случаях, определенных федеральным законом.

При этом новые нормы начнут действовать не ранее 1 января 2025 года для российских юрлиц, имеющих на 1 января 2018 года обязательства в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, в том числе с учетом включенных в такие инвестиционные проекты периодов рефинансирования соответствующих обязательств.