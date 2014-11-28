НБУ признал неплатежеспособными еще три банка, включая банк сына Януковича

Национальный банк Украины признал неплатежеспособными «Легбанк», «БГ Банк» и «Всеукраинский банк развития», принадлежащий сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«Правлением Национального банка Украины 27 ноября приняты решения об отнесении «Легбанка», «БГ Банка» и «Всеукраинского банка развития» к категории неплатежеспособных», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте сообщил о введении в эти банки временной администрации сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года.

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Напомним, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными, и следом Фонд гарантирования ввел временную администрацию, в 28 банков. Таким образом, с учетом последних решений количество неплатежеспособных банков в Украине выросло до 31.

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Нацбанк объясняет решение об отнесении «Легбанка» и «БГ Банка» к категории неплатежеспособных отсутствием достаточных мер со стороны акционеров и руководства банков для предупреждения их неплатежеспособности и дальнейшим ухудшением финансового состояния учреждений.

По информации регулятора, ранее в банках работали кураторы НБУ в связи с ухудшением показателей и получением жалоб о невыполнении обязательств перед клиентами. Также регулятор проводил работу с акционерами и руководством банков, а банки неоднократно предоставляли планы финансового оздоровления. НБУ отмечает, что предоставленные планы не предусматривали эффективных мер для улучшения финансового состояния, при этом даже эти планы не выполнялись.

Основными недостатками в работе «Легбанка» НБУ называет недостаточный уровень регулятивного капитала, наличие невыполненных в срок требований клиентов, многочисленные нарушения установленных экономических нормативов и лимитов.

Что касается «БГ Банка», то, по информации НБУ, банк также не выполнял в срок требования клиентов и допускал многочисленные нарушения экономических нормативов и лимитов. Кроме того, с 3 ноября в банке произошла смена руководства, после чего регулятор обнаружил активную операцию, проведенную уже новым руководством, в нарушение требований НБУ, а подтверждающие документы по этой операции банк не предоставил регулятору до сих пор.

Напомним, что решение НБУ об отнесении к неплатежеспособным «Всеукраинского банка развития», принадлежащего сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, обусловлено применением санкций к акционеру банка со стороны ЕС.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. Банк входит в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является старший сын экс-президента Украины Александр Янукович.

«БГ-Банк» (Банк «Первый») работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По данным НБУ, основным акционером банка является «Банк Грузии». В конце сентября банк сообщил, что испытывает временные трудности и не может выполнить свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме. Ранее Нацбанк запретил банку «Первый» до 27 декабря проводить некоторые активные операции, в том числе привлекать вклады физических лиц.

«Легбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, никто из акционеров банка не владеет существенной долей его акций более 10%. СМИ ассоциируют банк с уроженцем Харькова Артуром Ересько, который входит в сотню самых богатых людей Латвии.