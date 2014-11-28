Проблемному банку «Золотые ворота» нашли инвестора и приостановили выплаты его вкладчикам

Фонд сообщает, что принял решение о заключении договора с инвестором - победителем конкурса за право вывести банк «Золотые ворота» с рынка путем получения его активов и обязательств. Информация о найденном инвесторе не сообщается.

«Учитывая необходимость завершения временным администратором банка «Золотые ворота» полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, обязательства по возврату средств перед которыми будут переданы принимающему банку, с 26 ноября приостановлены выплаты средств вкладчикам банка через учреждения банка «Стандарт», - говорится в сообщении.

Фонд намерен возобновить выплаты вкладчикам после подписания соответствующих договоров с принимающим банком и передачи ему активов и обязательств неплатежеспособного банка «Золотые ворота», и предлагает отслеживать информацию о наименовании инвестора и начале выплат на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Золотые ворота» с 4 августа на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Читайте такжеНБУ признал неплатежеспособными еще три банка, включая банк сына ЯнуковичаФонд начал выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота» через учреждения банка «Стандарт» с 15 октября.

18 сентября был утвержден план выведения банка с рынка путем отчуждения активов и обязательств банка в пользу принимающего банка.

5 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил работу временной администрации в банке «Золотые ворота» на один месяц - до 4 декабря.

Банк «Золотые ворота» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации НБУ, основными собственниками банка являются Яков Кузнецов с долей 19,15%, Вадим Вишневский - 12,19%, Евгений Черняк - 10,07%.