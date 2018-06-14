Европейский центробанк оставил базовую ставку без изменений

Регулятор держит нулевую ставку уже более двух лет - она была понижена до нуля в марте 2016 года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

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Об этом информируют "Ведомости" со ссылкой на сообщение регулятора.

"Соответствующее решение было принято в четверг по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%", - говорится в сообщении.

ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения снижен с 60 миллиардов до 30 миллиардов евро в месяц. С октября он будет снижен еще в два раза - до 15 миллиардов евро в месяц.

В прошлый раз ЕЦБ рассматривал вопрос о базовой процентной ставке по кредитам в конце апреля. Тогда также было принято решение оставить ее на нулевом уровне. Регулятор держит нулевую ставку уже более двух лет - она была понижена до нуля в марте 2016 года.