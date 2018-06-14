Валюта в пятницу подорожает: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 15 июня: 100 USD – 2621,9678 гривни; 100 EUR – 3075,5682 гривни; 10 RUR – 4,2119 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2621,9678 (14 июня – 2612,4210)

100 EUR – 3075,5682 (14 июня – 3073,2521)

10 RUR – 4,2119 (14 июня – 4,1391)

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Как сообщал УНИАН, 14 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,24/26,27 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов котировки гривни к доллару понизились на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,02/31,06 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,2118 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 310 сделок на сумму 203,3 миллиона долларов.