Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос в полтора раза

Экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 26,6%.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2018 года составил 1,423 миллиарда долларов, что в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 968,6 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, вырос на 12,8% - до 15,457 миллиарда долларов, импорт – на 15,1%, до 16,880 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (за январь-апрель 2017 года – 0,93), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 26,6% – до 6,629 миллиарда долларов, импорт товаров из стран ЕС - на 12,8%, до 6,927 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 6,4% – до 1,187 миллиарда долларов, импорта товаров из РФ – вырос на 31%, до 2,564 миллиарда долларов.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-апреле в 2,155 миллиарда долларов, в том числе дефицит внешней торговли товарами – в 2,433 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.