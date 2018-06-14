НБУ хочет поручить идентификацию клиентов посредникам

Банк сможет получать нужные сведения из системы электронной идентификации BankID НБУ либо от агента на договорной основе.

Национальный банк планирует разрешить банкам пользоваться услугами третьих лиц для проведения идентификации и верификации физических лиц при открытии счетов.

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Соответствующий проект постановления регулятор обнародовал на своем сайте для общественного обсуждения.

Проект предполагает право банка использовать информацию клиентов - физических лиц из Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID Национального банка Украины на основании договора поручения.

Кроме того, банки смогут поручать проведение идентификации и верификации граждан агентам – юридическим, физическим лицам или предпринимателям - резидентам на договорной основе.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2015 году начал проект BankID - Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа к государственным и административным услугам.