"МТБ Банк" начал поглощение банка "Центр"

В банке отметили, что на фоне ужесточения требований НБУ присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом.

"МТБ Банк", занимающий 39-е место по объему активов среди 82 работающих в Украине банков, начал официальную процедуру присоединения банка "Центр" - 78-го по объему активов.

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Как сообщается на сайте "МТБ Банка", в результате этой реорганизации он станет правопреемником всех прав и обязанностей банка "Центр" в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал "МТБ Банка" вырастет до 635 миллионов.

Кроме того, банк отметил, что в его распоряжение переходит карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой НПС "Простір", и в дальнейшем на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка.

"На фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам Украины и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Согласно действующему в Украине законодательству, уставный капитал банка не может быть ниже 500 миллионов гривень. Национальный банк установил для банков график докапитализации до этой отметки.

В частности, срок пополнения финучреждениями капитала до 300 миллионов гривень установлен до 11 июля 2020 года, 400 миллионов гривень – до 11 июля 2022 года, 500 миллионов гривень - до 11 июля 2024 года.

В марте 2017 года Верховная Рада приняла Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, а также упрощает процедуру слияния и поглощения банков.