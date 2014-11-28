Банк сына Януковича признали неплатежеспособным из-за санкций ЕС

Национальный банк Украины объясняет решение об отнесении к неплатежеспособным «Всеукраинского банка развития», принадлежащего сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, применением санкций к единственному акционеру в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«В связи с применением советом Европейского Союза санкций к единственному акционеру «ВБР» Александру Януковичу, в частности, замораживания активов, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка, Национальным банком Украины в сентябре текущего года принято решение об отнесения «ВБР» к категории проблемных», - говорится в сообщении НБУ.

Регулятор сообщает, что устанавливал срок для принятия банком мер по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в ходе которого банк предоставлял несколько планов мероприятий для улучшения своих показателей, однако указанные планы не предусматривали меры по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства.

«Учитывая указанное, а также несоответствие деятельности «ВБР» требованиям банковского законодательства, правлением Национального банка Украины принято решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных (постановление от 27 ноября №743)», - отмечается в сообщении.

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Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. Банк входит в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является старший сын экс-президента Украины Александр Янукович.