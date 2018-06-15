В Мексике заявили, что против торговой войны с США

Мексиканский министр экономики подчеркнул, что прошлом году объем торговли между странами достиг рекордных в 557 миллиардов долларов.

Мексика не намерена начинать торговую войну с США и не хочет, чтобы она произошла.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

"Ситуация вновь непростая, - сказал министр. - Это не война, и мы не хотим, чтобы она произошла, даже в сфере торговли". В 2017 году объем торговли между Мексикой и США достиг рекордного уровня в 557 миллиардов долларов.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который должен компенсировать потери от американских пошлин.

Согласно оценкам директора мексиканского Института промышленного развития и экономического роста Хосе Луиса де ла Круса, латиноамериканская страна может потерять от 1,5 до 2 миллиардов долларов в год из-за пошлин США. По мнению Гуахардо, ответные меры Мексики обойдутся экспортерам из соседней страны примерно в 3 миллиарда долларов.