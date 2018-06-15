Deutsche Bank решил продать проблемных кредитов на $1 миллиард

Речь идет о просроченных кредитах судоходным компаниям, причем сами стороны сообщение не комментируют.

Покупателями проблемных кредитов Deutsche Bank на 1 миллиард долларов могут стать инвесткомпании Oak Hill Advisors и Varde.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что речь идет о просроченных кредитах судоходным компаниям, а сами стороны сообщение не комментируют.

Германия являлась одним из глобальных центров финансирования судоходства до кризиса 2008 года. Позже банк стал предпринимать попытки изменить состав своего портфеля и сократить долю кредитов в секторе морского транспорта.

В 2016 году агентство также сообщало о планах продажи банком плохих судоходных кредитов не менее чем на 1 миллиард долларов. Тогда объем кредитов, выданный Deutsche Bank судоходным компаниям, оценивался в 5-6 миллиардов долларов.

В марте 2018 году кредиты банка, связанные с морскими перевозками, оценивались в 4,1 миллиарда евро евро, из которых 3,3 миллиарда приходилось на финансирование судов.